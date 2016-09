POL-SE: Elmshorn, Gärtnerstraße / Geschwindigkeitskontrolle

Bad Segeberg (ots) – Die Polizei Elmshorn führte gestern zwischen 10.20 und 12.45 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Gärtnerstraße durch. Von 53 gemessenen Fahrzeugen überschritten 12 die zulässige Höchstgeschwindigkeit in Höhe von 30 km/h. Der Höchstwert lag bei 58 km/h. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de