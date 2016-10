POL-SE: Elmshorn – Geschwindigkeitskontrollen auf der Hamburger Straße

Bad Segeberg (ots) – Die Polizei hat in den vergangenen Tagen verstärkt die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer im Bereich der Hamburger Straße überwacht und kündigt weitere Geschwindigkeitskontrollen an. Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Elmshorn führten die Messungen mittels eines Laser-Geschwindigkeitsmessgerätes in beiden Fahrtrichtungen durch und unterzogen die betroffenen Verkehrsteilnehmer einer Kontrolle. Insbesondere in den Abendstunden stellten die Polizistinnen und Polizisten teilweise innerhalb von einer Stunde bis zu zehn deutliche Übertretungen der in diesem Bereich zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h fest und ahndeten die Verstöße. Ein Autofahrer, der die Messstelle mit vorwerfbaren 89 km/h passierte muss neben dem Bußgeld mit der Eintragung von zwei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer war gar nicht erst im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Vor dem Hintergrund der festgestellten Verstöße werden auch in Zukunft derartige Kontrollen in Elmshorn stattfinden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

