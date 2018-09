Bad Segeberg (ots) – Die Kriminalpolizei Elmshorn hat am frühen Vormittag des 12.09.2018 die Ermittlungen in einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen, bei dem auch Messer zum Einsatz kamen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am frühen Abend des 11.09.2018 in Elmshorn im Bereich der Hafenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei erwachsenen Männern aus dem Kreis Pinneberg. Infolge der Auseinandersetzung mussten zwei Personen wegen Messerstichverletzungen in den Kliniken des Kreises Pinneberg behandelt werden. Eine der beiden Personen wurde operiert und stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestand bei den Verletzten zu keiner Zeit. Die näheren Hintergründe und die Motivlage der Tat sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Derzeit liegen dazu noch keine belastbaren Informationen vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2020 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de