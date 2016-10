POL-SE: Elmshorn, Hainholzer Damm Einmündung Hamburger Straße / Polizei bittet um Hilfe nach einem Verkehrsunfall mit einer 16-jährigen Radfahrerin

Bad Segeberg (ots) – Am Samstagabend ist es im Hainholzer Damm in Elmshorn zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 16-jährige Radfahrerin von einem Pkw angefahren und leicht verletzt wurde. Da die Fahrerin des beteiligten Fahrzeugs die Fahrt fortsetzte, ohne ihre Personalien zu hinterlassen, bittet die Polizei um Mithilfe. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen fuhr, gegen 19.30 Uhr, eine junge Elmshornerin mit dem Fahrrad auf dem rechts befindlichen Radweg in Richtung Hamburger Straße. Am Ende des Hainholzer Dammes wollte sie die Straßenseite wechseln, als die Lichtzeichenanlage grün zeigte. Als sie die Straße überquerte, kam von rechts aus der Hamburger Straße ein Auto eingebogen und stieß mit ihr zusammen. Die Jugendliche fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Die Unfallverursacherin stieg aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Jugendlichen. Danach stieg die Fahrerin in ihr Auto und verließ die Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Fahrerin soll ungefähr 25 Jahre alt gewesen sein, sie hatte blonde Haare, blaue Augen und eine kräftige Statur. Zum Unfallzeitpunkt trug sie ein helles Kleid mit dunklen Punkten. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen, kantigen Familienwagen mit Pinneberger Kennzeichen gehandelt haben. Auf dem Beifahrersitz des Wagens befand sich eine Frau mit dunklen langen Haaren. Die Polizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet, dass sich die Fahrerin des am Unfall beteiligten Wagens und mögliche Zeugen unter 04121/8030 melden mögen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de