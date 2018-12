Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag, den 29.11.18, kam es in Elmshorn zu einem schweren Verkehrsunfall in der Hamburger Straße bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Ein 21-jähriger Fahrer eines Audis aus Wedel befuhr gegen 17:15 Uhr die Hamburger Straße stadtauswärts. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 19-jährigen Fußgänger, der bei rot die Straße überquerte. Der 19-Jährige wird durch die Luft geschleudert und stößt schließlich mit einem weiteren Pkw zusammen. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Elmshorn gebracht. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

