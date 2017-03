POL-SE: Elmshorn -Horst / Zahlreiche Verstöße durch einen 24-Jährigen im Straßenverkehr

Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, den 05.03.17, verstieß ein 24-Jähriger in Elmshorn bzw. Horst gegen zahlreiche Vorschriften im Straßenverkehr. Eine Streifenwagenbesatzung war gegen 09.00 Uhr auf einen Kleinwagen aufmerksam geworden, weil der Fahrer im Bereich der Elmshorner Ost-West-Brücke auf einer Sperrfläche wendete und anschließend mit rund 100 km/h durch die Gärtnerstraße fuhr, wo nur 30 km/h erlaubt sind. Die Streifenwagenbesatzung folgte dem Kleinwagen mit Blaulicht und Martinshorn. Dies wurde aber genauso missachtet, wie die Aufforderung zum Anhalten über die Dachsignalleiste. Beim Abbiegen in den Flamweg missachtete der Fahrer das Rotlicht der dortigen Ampel. Hinter dem Bahnübergang Papenhöhe schnitt der Fahrer eine Linkskurve und nutzte die Gegenfahrbahn in voller Breite. In der Horster Landstraße wurde der Kleinwagen auf ein Grundstück gelenkt. Der Fahrer sprang noch vor dem Stillstand des Fahrzeuges aus dem Wagen und versuchte zu Fuß über einen Zaun zu flüchten. Hierbei konnte er aber schnell durch einen Polizeibeamten eingeholt und zu Fall gebracht werden. Wie sich herausstellte, stand der 24-jährige Fahrer aus Niedersachsen unter Alkoholeinfluss. Ob er auch Drogen konsumiert hatte, wird das Ergebnis einer Blutprobe zeigen, die ihm nach der Fahrt entnommen wurde. Außerdem hat der 24-Jährige keine Fahrerlaubnis. Zu diesen beiden Straftaten kommen noch Ordnungswidrigkeiten durch das Überfahren der roten Ampel, die Verstöße gegen mehrere Vorschriftzeichen und das Missachten von Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de