Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Samstag (06.04.2019) bis Sonntag (07.04.2019) ist es in Elmshorn zu einer illegalen Müllablagerung gekommen. In dem genannten Zeitraum haben bislang unbekannte Personen insgesamt sieben blaue Säcke mit Plastik- und Haushaltsmüll, Pappe und Gartenabfällen, einen gelben Sack mit Gartenabfällen sowie einen Plastikeimer mit Farbe im Ramskamper Weg (etwa mittig zwischen Ramskamp und Wischdamm) illegal entsorgt. Die Polizei in Elmshorn hat die Ermittlungen wegen dieser Umweltstraftat aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Elmshorn unter Tel. 04121 / 803-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de