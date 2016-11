POL-SE: Elmshorn, Jürgenstraße-Panjestraße / Feuer in Keller von Mehrfamilienhaus

Bad Segeberg (ots) – Am Freitagabend, den 11.11.16, brannte es gegen 20.10 Uhr in Elmshorn in einem Keller zweier Mehrfamilienhäuser in der Jürgenstraße/ Panjestraße (siehe hierzu die Meldung der Feuerwehr unter http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/3481599). Bei dem betroffenen Keller handelt es sich um einen Keller, der von den Bewohnern der beiden Mehrfamilienhäuser gemeinsam genutzt wird. Eine Bewohnerin wurde wegen einer leichten Rauchgasvergiftung ambulant behandelt. Die Schadenshöhe dürfte nach Schätzungen der Polizei im fünfstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung an dem im Keller gelagerten Sperrmüll aus. Eine technische Ursache ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Eventuelle Hinweise werden unter 04121-8030 erbeten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de