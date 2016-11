POL-SE: Elmshorn – Junger Mann nach Bahnunfall schwer verletzt

Bad Segeberg (ots) – Gestern Nachmittag ist ein 21-jähriger Mann aus Afghanistan auf der Bahnstrecke von Elmshorn nach Barmstedt von einem Zug erfasst worden, infolgedessen er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Ein Lokomotivführer der AKN-Eisenbahn erblickte kurz nach 17 Uhr etwa 100 Meter vor dem Bahnübergang „Am Friedhof“ eine männliche Person im unmittelbaren Nahbereich der Gleise und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Trotz dieser erfasste der Zug den 21-Jährigen an der Schulter. Einsatzkräfte der Polizei eilten zur Unfallstelle und sperrten den Bahnübergang sowie die umliegenden Bereiche der Straße „Am Friedhof“ ab. Die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte versorgten den verletzten Mann an der Unfallstelle und verbrachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Fahrgäste der AKN-Bahn kamen nicht zu Schaden. Der Zug setzte seine Fahrt schlussendlich fort. Warum sich der Mann direkt neben den Gleisen aufgehalten hat, ist bislang unklar. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de