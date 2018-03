Bad Segeberg (ots) – Gestern Vormittag haben Beamte des Polizeireviers Elmshorn, der Polizeistation Barmstedt und der Polizeistation Brande-Hörnerkirchen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Am Morgen richteten die Kollegen Kontrollstellen im Rethfelder Ring und der Gärtnerstraße / Reventlowstraße in Elmshorn ein. Am frühen Vormittag verlegten sie die Kontrollen in die Rosenstraße in Klein Offenseth-Sparrieshoop und in die Köllner Chaussee in Kölln-Reisiek. Insgesamt kontrollierten die Beamten 321 Fahrzeuge. Davon waren 35 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. In 34 Fällen wurde ein Verwarngeld fällig, in einem Fall kommt es zu einem Bußgeldverfahren. Der Fahrer war innerorts mit 23 km/h zu schnell unterwegs. Das hat ein Bußgeld in Höhe von 80,- EUR sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei zur Folge. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de