POL-SE: Elmshorn, Königstraße / Polizei ist dank Videoanlage auf der Wache schnell bei einer Schlägerei, kann den Verletzten helfen und die Täter feststellen

Bad Segeberg (ots) – Am Sonntagmorgen, den 07.05.17 kam es am Elmshorner Bahnhof zu einer Schlägerei. Da ein Polizeibeamter dies gegen 05.30 Uhr über die Videoanlage auf der Wache beobachten konnte, war die Polizei schnell am Einsatzort und konnte die Täter feststellen, den Verletzten helfen und vermutlich Schlimmeres verhindern. Sechs Männer im Alter zwischen 17 und 34 Jahren aus Elmshorn und Umgebung waren in die Schlägerei verwickelt. Zwei von ihnen nutzten dabei auch ein Messer. Wie sich herausstellte, gab es dabei zwei Dreiergruppen. Aus der ursprünglich angreifenden Dreiergruppe nutzten zwei Personen dazu auch ein Messer. Hierdurch erlitten die drei Angegriffen Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Einer von ihnen musste sofort operiert werden, um bleibende Schäden zu verhindern. Lebensgefahr besteht bei allen Beteiligten nicht. Die drei Angreifer wurden zunächst vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen wurden sie wieder entlassen. Sie müssen sich jetzt in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de