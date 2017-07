Bad Segeberg (ots) – Am späten Samstagabend rammte der Fahrer eines Lastkraftwagens die Bahnunterführung in der Königstraße; es entstand kein Schaden an der Brücke. Gegen 23 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer mit einem 7,5-Tonner die Königstraße in Richtung Geschwister-Scholl-Straße. An der Bahnunterführung, bei der die Durchfahrtshöhe durch Beschilderung auf 2,40 Meter begrenzt ist, stieß das Dach des Fahrzeugs gegen die Unterführung. Dabei wurden das Dach und eine Seite des Lkw beschädigt, das Fahrzeug blieb jedoch fahrfähig. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3.000 Euro. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn AG untersuchte die Brücke, konnte jedoch keine Schäden feststellen. Der Fahrer gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, dass er die Fahrtstrecke zwar kennen würde, sonst aber einen niedrigeren Lkw fahren würde. Die Polizeibeamten bemerkten bei dem 29-jährigen Fahrer aus dem Kreis Pinneberg Alkoholgeruch und führten bei ihm einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 0,4 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de