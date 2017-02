POL-SE: Elmshorn, Mühlenstraße / Pkw-Diebstahl durch Abziehen des Zündschlüssels verhindert

Bad Segeberg (ots) – Am Sonntagabend, den 26.02.17, konnte in Elmshorn ein Pkw-Diebstahl verhindert werden, indem der Zündschlüssel abgezogen wurde. Der Fahrer eines Auslieferfahrzeuges für ein Restaurant hatte gegen 20.15 Uhr vor einem Restaurant in der Mühlenstraße gehalten und war in das Restaurant gegangen, um die nächste Lieferung zu holen. Hierzu ließ er kurzzeitig den Zündschlüssel stecken, da sein 14-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz saß. Plötzlich setzte sich ein Mann auf den Fahrersitz, startete den Pkw und fuhr einige Zentimeter an. Der 14-Jährige zog blitzschnell den Zündschlüssel ab und lief zu einem in der Nähe stehenden Bekannten. Dieser informierte die Polizei. Die Polizei konnte den Mann, der vermutlich das Auto stehlen oder zu mindestens unbefugt benutzen wollte, noch am Einsatzort antreffen. Er war nur ausgestiegen und hatte die Straßenseite gewechselt. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei ihm um einen 51-Jährigen aus Hamburg. Er wirkte verwirrt auf die Polizeibeamten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Der Hamburger wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen versuchtem Pkw-Diebstahl, unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeuges und wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de