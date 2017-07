Bad Segeberg (ots) – In der vergangenen Nacht ist es auf einem Parkplatz im Bereich der Ost-West-Brücke zu einem Raubdelikt gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sucht. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hielt sich ein 50-jähriger Berufskraftfahrer gegen 3 Uhr in der Früh schlafenderweise in einem Transporter auf, als sich drei ihm unbekannte Männer dem Fiat näherten und mehrfach an die Beifahrertür klopften. Nachdem der arglose Kraftfahrer sich auf den Beifahrersitz begeben und die Tür geöffnet hatte, um sich nach dem Ansinnen der Männer zu erkundigen, griff einer von ihnen den 50-jährigen völlig unvermittelt an. Infolge der gewaltsamen Attacke fiel der Mann aus dem Führerhaus und stürzte auf den asphaltierten Boden. Hier durchsuchten die beiden weiteren Mittäter den verletzten Kraftfahrer nach Wertgegenständen und forderten Bargeld ein. Schlussendlich erbeutete das bislang unbekannte Trio im geschätzten Alter von jeweils 30 Jahren ein Smartphone und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, welche jedoch ohne Erfolg verlief. Rettungskräfte versorgten den Kraftfahrer auf dem Parkplatz und transportierten ihn im weiteren Verlauf in ein nahegelegenes Klinikum. Hinweise zu dem Raub nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Elmshorn unter 04121-8030 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de