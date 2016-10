POL-SE: Elmshorn – Ohne Führerschein unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen über Rot

Bad Segeberg (ots) – In der vergangenen Nacht hat die Polizei einen Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, der zuvor durch einen Rotlichtverstoß auf sich aufmerksam gemacht hatte. Die sich anschließende Verkehrskontrolle hat weitere Verstöße offenbart. Gegen Mitternacht beobachteten zwei Beamte des Polizeireviers Elmshorn während einer Streifenfahrt im Bereich der Bundesstraße 431 einen vor ihnen fahrenden PKW, dessen Fahrer völlig unbeirrt mit gleichbleibender Geschwindigkeit das Rotlicht einer dortigen Ampel missachtete. Unmittelbar hinter der Einmündung Wilhelmstraße / Westerstraße / Köhnholz stoppten die Polizisten das Fahrzeug und unterzogen den Fahrer des Skodas einer Verkehrskontrolle. In einem ersten Gespräch gab der 36-Jährige aus dem Kreis Pinneberg an, dass er weder die Fahrzeugpapiere noch seinen Führerschein vorlegen könne. Nach eigenen Angaben hatte er sämtliche Papiere vergessen. Darüber hinaus gab er den Polizisten gegenüber zunächst einen falschen Namen an. Nachdem die richtigen Personalien durch die Beamten festgestellt worden waren, stand schnell fest, dass gegen den 36-Jährigen eine Versagung der Fahrerlaubnis eingetragen ist, so dass er derweil ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Im weiteren Verlauf erhärtete sich zudem der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest sowie ein Drogenvortest fielen jeweils positiv aus. Noch während der Kontrolle räumte der Autofahrer den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln ein. Schlussendlich entnahm ein Arzt dem 36-Jährigen auf der Wache eine Blutprobe während die Beamten ihm eine erneute Weiterfahrt untersagten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de