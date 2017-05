POL-SE: Elmshorn, Panjestraße / 27-Jähriger muss nach polizeilicher Personenkontrolle in Justizvollzugsanstalt

Bad Segeberg (ots) – Am Freitagmittag, den 12.05.17, führten Polizeibeamte vom Polizeirevier Elmshorn gegen 13.30 Uhr eine anlassunabhängige Personenkontrolle in der Panjestraße durch (siehe hierzu auch: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3632433). Wie sich herausstellte, hatte der 27-Jährige aus Rendsburg noch eine Restfreiheitsstrafe von 140 Tagen wegen schweren Raubes offen. Der polizeibekannte Betäubungsmittelkonsument wird derzeit in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de