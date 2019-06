Bad Segeberg (ots) – In Elmshorn ist es am Dienstagabend, 11.06., zu einer Sachbeschädigung an einem PKW gekommen, bei der die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen konnte. Gegen 21:10 Uhr riefen gleich mehrere Zeugen über den Notruf die Polizei, nachdem sie in der Brahmsstraße beobachtet hatten, wie ein bis dahin Unbekannter mit einem Gegenstand auf einen geparkten PKW einschlug und sich hinterher in Richtung Krückaupark entfernte. Die Polizei fahndete mit drei Streifenwagen und konnte den Tatverdächtigen noch im Tatortnahbereich antreffen. Es handelte sich dabei um einen 28-jährigen Elmshorner. Am betroffenen PKW, einem BMW der 3er-Reihe, mussten die eingesetzten Beamte Beschädigungen feststellen, die nach erster Einschätzung zu einem wirtschaftlichen Totalschaden des Fahrzeugs führen dürften. Sämtliche Fensterscheiben waren zerstört, die Reifen zeigten sich zerstochen. Außerdem war nicht nur die Motorhaube stark deformiert, auch an anderen Stellen wies die Karosserie zum Teil tiefe Dellen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen waren Geldschulden zwischen dem Tatverdächtigen und dem Lebensgefährten der Fahrzeughalterin Auslöser der Tat. Die genauen Hintergründe sind Bestandteil des Ermittlungsverfahrens, in dem sich der 28-Jährige nun verantworten muss. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tobias Köhler Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de