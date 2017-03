POL-SE: Elmshorn – Polizei erbittet Hinweise nach brutalem Raub

Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Nachmittag haben zwei bislang unbekannte Personen einen Jugendlichen attackiert und ihn um seine Wertsachen gebracht. Die Polizei sucht Zeugen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hielt sich ein 15-Jähriger aus Elmshorn gegen 16 Uhr gemeinsam mit einem Freund auf einem Sandweg zwischen der Dorothea-Erxleben-Straße und der Peter-Meyn-Straße auf, als sich Unbekannten ihnen näherten, sie ansprachen und die Herausgabe von Wertsachen forderten. Als der 15-Jährige seine Taschen zunächst nicht leerte, schlug einer der Täter dem Jungen ins Gesicht. Dieser wehrte sich erfolgreich und brachte den Angreifer zu Boden. Im weiteren Verlauf schaltete sich der zweite Täter ein, zog einen Teleskopschlagstock aus der Tasche und schlug mehrfach auf den 15-Jährigen ein, so dass dieser nunmehr völlig verängstigt sein Handy hervorholte, welches ihm umgehend entrissen wurde. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung des nahegelegenen Klinikums. Gesucht werden ein etwa 1,7 Meter großer Mann mit kurzen dunklen Haaren und einem leichten Bart sowie sein ca. zehn Zentimeter größerer Komplize mit ebenfalls dunklem Haar und einem leichten Bart. Die beiden bislang Unbekannten trugen zum Zeitpunkt des Abziehdeliktes jeweils eine Bomberjacke. Eine Frau sowie zwei jugendliche Radfahrer sollen das Geschehen beobachtet haben. Darüber hinaus soll die Frau den beiden Jungs zugerufen haben, dass sie die Polizei rufen wolle. Die Ermittler bitten insbesondere diese Zeugen, sich umgehend mit ihnen in Verbindung zu setzen und ihre Beobachtungen zu schildern. Weitere Hinweise zu dem Raub nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Elmshorn unter 04121-8030 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de