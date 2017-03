POL-SE: Elmshorn – Polizei erbittet Hinweise nach Raub

Bad Segeberg (ots) – Am späten gestrigen Abend haben drei bislang unbekannte Personen im Steindammpark zwei Jugendliche mit einem Messer bedroht und sie um ihre Wertsachen gebracht. Die Polizei sucht Zeugen. Eine 15-jährige Schülerin aus Hamburg hielt sich gegen 22 Uhr gemeinsam mit einem 16-jährigen Freund aus Elmshorn im Steindammpark auf, als drei maskierte Männer auf sie zukamen und ihnen unter Vorhalt eines Messers eine Musikbox, ein Base-Cap sowie eine geringe Menge an Bargeld wegnahmen. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung des Bahnhofs. Alle drei Personen sprachen nur gebrochen Deutsch und verhüllten ihre Gesichter mit hochgezogenen Pullovern und Jacken. Hinweise zu dem Raub nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Elmshorn unter 04121-8030 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de