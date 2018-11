Bad Segeberg (ots) – In der Nacht zum heutigen Donnerstag ist es in der Kurt-Wagener-Straße in Elmshorn zu einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt gekommen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen verschafften sich unbekannte Täter zwischen Mitternacht und 3:30 Uhr über einen Liefereingang Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie grobe Gewalt anwendeten. In dem Objekt rissen sie einen fest verbauten Tresor aus der Halterung und entwendeten diesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Gewerbegebiet „Grauer Esel“ verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen konnten, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Kriminalpolizei Elmshorn unter 04121 8030 zu schildern. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

