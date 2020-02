Bad Segeberg (ots) – Beamte der Polizei Autobahn-und Bezirksreviere Elmshorn und Heide führten am Donnerstagvormittag in der Zeit von 9-13 Uhr in Elmshorn eine gemeinsame Schwerlastkontrolle durch. Besonderes Augenmerk legte die Polizei hierbei auf die Feststellung von Verstößen gegen das Fahrpersonalrecht. Insgesamt wurden hier 19 Verstöße, unter anderem wegen der Überschreitung der Lenkzeiten und fehlenden Bescheinigungen, geahndet. Auch in Bezug auf Ladungssicherung und technischen Zustand wurden die angehaltenen Fahrzeuge überprüft. Hierbei tat sich ein Mercedes Sprinter hervor, der aufgrund einer Vielzahl von Klavieren auf der Ladefläche fast 50% mehr Gewicht transportierte, als für dieses Fahrzeug zulässig war. An anderer Stelle fanden sich an einem unbeladenen Autotransporter ungesicherte Holzklötze, welche immer wieder auf der Fahrbahn landen und dort insbesondere Motorradfahrern gefährlich werden können. Eine Beanstandungsquote von nahezu 65% bei 35 kontrollierten Fahrzeugen verdeutlicht die Notwendigkeit der Verkehrsüberwachung in diesem Bereich.

Quelle: presseportal.de