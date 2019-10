Bad Segeberg (ots) – Die Dame wurde in Hamburg angetroffen und befindet sich derzeit in stationärer Behandlung. Lebensgefahr besteht nicht. Zu den näheren Umständen sind bislang noch keine Details bekannt. Ursprüngliche Meldung: POL-SE: Elmshorn – Polizei sucht seit gestern Nachmittag eine stark demente Frau Bad Segeberg (ots) – Bereits seit gestern, den 29.10.2019, 16.00 Uhr, hat eine stark demente Frau das Altenheim Haus Flora in Elmshorn, Matthias-Kahlke-Promenade 15, unberechtigt verlassen und ist bislang nicht zurückgekehrt. Die Person ist 63 Jahre alt, 170cm groß, 59kg schwer, trägt einen grauen Pullover, eine schwarze Weste, eine graue Hose und ist wahrscheinlich mit einem Rollator unterwegs. Die Polizei sucht mit mehreren Streifenwagen nach der Dame, die Rettungshundestaffel ist im Einsatz. Eine Spur führte zum Bahnhof, so dass auch eine Zugfahrt der Frau nicht ausgeschlossen werden kann. Ein Foto der vermissten Person liegt der Polizei nicht vor. Hinweise bitte über den Notruf der Polizei, oder unter der Rufnummer 04121-803110 Polizeidirektion Bad Segeberg – zZt. Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Kai Hädicke-Schories Telefon: 040 / 528 06-205 E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de