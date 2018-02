Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Mittwochabend hat das Polizeirevier Elmshorn vor dem Hintergrund diverser Beschwerden von Anwohnern das Verbot der Durchfahrt in der Holunderstraße kontrolliert. Bedingt durch Straßenbauarbeiten im Hainholzer Damm ist der Übergang von der Wasserstraße zur Holunderstraße für den Linienbusverkehr geöffnet worden. Allerdings sollten auch andere Fahrzeugführer den nur für den Linienverkehr freigegebenen Bereich trotz Verbotsschildern in beiden Richtungen rege nutzen. In der eineinhalbstündigen Kontrolle bestätigte sich dieser Eindruck. Polizeibeamte stellten sieben Autofahrer fest, die den Bereich verbotswidrig befuhren. Überwiegend handelte es sich um Anwohner. Die Verantwortlichen erwartet jetzt ein Verwarnungsgeld. Sowohl Mittwoch als auch Donnerstag kontrollierten Beamte die auf der Hamburger Straße (B 431), Höhe Ringstraße, gefahrene Geschwindigkeit zwischen 22 Uhr und Mitternacht. Insgesamt 34 Autofahrer missachteten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Spitzenreiter im negativen Sinne war ein italienischer Staatsbürger, der mit vorwerfbaren 85 km/h unterwegs war. Diesen erwartet jetzt ein einmonatiges Fahrverbot, 120 Euro Bußgeld und 1 Punkt im Flensburger Verkehrszentralregister. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de