Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in der Panjestraße zur Festnahme eines Tatverdächtigen nach vorangegangenem Einbruch in eine Bar gekommen. Um kurz nach 02:00 Uhr in der Früh informierte ein aufmerksamer Zeuge die Einsatzleitstelle der Polizei über eine Person auf dem Dach eines Gebäudes in der Mühlenstraße. Mehrere Streifenwagenbesatzungen suchten den Einsatzort auf und umstellten den Gebäudekomplex, als plötzlich der Alarm einer Einbruchmeldeanlage einer zwischen Jürgen- und Mühlenstraße gelegenen Bar in der Panjestraße erklang. Hier stellten die Beamten in einem auf den Hinterhof führenden Gang einen Tatverdächtigen fest und nahmen diesen vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Einbrecher offenbar vergeblich versucht hatte, sich über das Dach Zutritt zu verschaffen und anschließend gewaltsam durch eine Tür in das Gebäude eingedrungen sein dürfte. Die eingesetzten Polizisten brachten den 38-Jährigen aus dem Kreis Pinneberg auf das Polizeirevier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler den Mann mangels Haftgründen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de