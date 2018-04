Bad Segeberg (ots) – Wie bereits am 26. März 2018 angekündigt haben Beamte des Polizeirevier Elmshorn am Wochenende wiederholt ihr Augenmerk auf den Elmshorner Bahnhof beziehungsweise den Steindammpark gerichtet. Näheres ist der ursprünglichen Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3901310 zu entnehmen. Bei Kontrollen aus dem regulären Präsenzdienst heraus stellten Polizisten jeweils acht Verstöße gegen das Waffengesetz als auch gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Hierbei stellten die Beamten sieben sogenannte Einhandmesser und einen Dolch sicher. Die verantwortlichen Waffenträger erwarten jetzt Ordnungswidrigkeitenverfahren. Der Besitz von Betäubungsmitteln zieht Strafverfahren nach sich. Das Polizeirevier Elmshorn wird auch in den nächsten Wochen insbesondere an Wochenenden und zur Nachtzeit weiter den genannten Bereich um den Bahnhof sowie den Steindammpark kontrollieren. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

