POL-SE: Elmshorn – Polizei sucht nach der Festnahme zweier Einbrecher Eigentümer von Diebesgut

Bad Segeberg (ots) – Dank eines Zeugenhinweises ist es der Polizei am vergangenen Wochenende gelungen, ein umfangreiches Diebeslager in einer Elmshorner Wohnung auszuheben. Dem Erfolg waren in den vergangenen Wochen insbesondere Einbrüche in Kellerräume von Mehrfamilienhäusern und Fahrzeugen sowie Fahrraddiebstähle vorausgegangen. Die entsprechenden Festnahmen erfolgten am frühen Freitagmorgen, den 7. Oktober 2016. Einen Teil des Diebesgutes hatten die beiden Einbrecher, ein 34-jähriger schwedischer Staatsbürger und ein 25-jähriger Deutscher, bereits zuvor über bislang unbekannte Kanäle versetzt. Das weitere Diebesgut füllt seither die Räumlichkeiten der Kriminalpolizei in Elmshorn. Bei den sichergestellten Gegenständen handelt es sich unter anderem um Monitore, Handwerkermaschinen, Musikanlagen, diverses Werkzeug und weiteren vermutlich in Kellerräumen und Fahrzeugen aufbewahrten Gegenständen. Derweil versuchen die Ermittler, die aufgelisteten Gegenstände den einzelnen vorangegangenen Taten zuzuordnen. Diese Arbeiten gestalten sich zunehmend schwierig, da die vorliegenden Stehlgutlisten teilweise unvollständig sind. Darüber hinaus gehen die Beamten davon aus, dass es weitere Taten gibt, welche bislang gar nicht bei der Polizei angezeigt worden sind, was eine Zuordnung mehrerer Gegenstände unmöglich macht. So befindet sich unter den sichergestellten Dingen beispielsweise ein rotes Akkordeon. Dieses Schifferklavier stammt ersten Erkenntnissen zufolge aus einem Einbruch um den 2. oder 3. Oktober herum. Mögliche weitere Opfer eines Fahrraddiebstahls, Kellereinbruchs oder Fahrzeugaufbruchs werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen und die Taten anzuzeigen, damit eine vollständige Zuordnung der sichergestellten Sachen ermöglicht werden kann. Weitere Hinweise zu den Gegenständen nehmen die Ermittler unter 04121-8030 entgegen. Unterdessen befindet sich der 25-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe in Untersuchungshaft und wartet in einer Justizvollzugsanstalt auf die Verhandlung. Dem 34-jährigen Schweden wurde noch am vergangenen Freitag eine Gerichtsverhandlung zuteil, in der er vor dem Hintergrund zweier Kellereinbrüche zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt wurde. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

