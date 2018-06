Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es am Elmshorner Holstenplatz zum versuchten Diebstahl eines Kondomautomaten gekommen. Um kurz vor 01:00 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei darüber, dass aktuell am dortigen Toilettenhaus jemand den Automaten für Verhütungsmittel zerstören würde. Die eingesetzte Streife konnte den zwischenzeitlich geflohenen Tatverdächtigen leider nicht mehr stellen, fand stattdessen aber den bereits von der Wand gerissenen Automaten in einem nahe gelegenen Gebüsch. Offenbar haben der oder die Täter mittels Winkelschleifer versucht, an den Inhalt zu gelangen. Nach erster Einschätzung erbeuteten die Aufbrecher weder Präservative noch Bargeld. Die Beamten stellten den Automaten zunächst sicher und brachten diesen zur weiteren Untersuchung auf das Polizeirevier. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die weitere Hinweise auf die Identität und Fluchtrichtung des/der Flüchtigen geben können. Zeugen melden sich bitte unter 04121 8030 bei den Elmshorner Ermittlern. Ob der oder die Täter es auf das Geld oder die Kondome abgesehen hatten, ist unklar… Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de