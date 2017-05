POL-SE: Elmshorn / Polizei sucht Zeugen nach Verdacht der Brandstiftung an Pkw

Bad Segeberg (ots) – Am Samstagabend, den 20. Mai 2017, ist es gegen 22:00 Uhr zu einem Fahrzeugbrand im Nibelungenring gekommen. Die Polizei geht derzeit von einer Brandstiftung aus und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können. Aus dem Pkw, ein VW Touareg in schwarz, der am rechten Fahrbahnrand gegenüber Hausnummer 148 geparkt war, stieg bei Eintreffen der Polizeibeamten schwarzer Rauch hervor. Der Innenraum wies bereits Flammen auf, die von den eingesetzten Beamten gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Elmshorn jedoch schnell gelöscht werden konnten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um sachdienliche Hinweise unter 04121-8030. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Seyma Stephan Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de