Bad Segeberg (ots) – Am Montag ist es zu einem Betrug am Telefon zum Nachteil eines Elmshorners gekommen, bei dem Unbekannte einen angeblichen Geldpreis eines Gewinnspiels ausloben. Der 32-Jährige erhielt einen Anruf mit Berliner Vorwahl, in dem ihm eine Dame den Gewinn über einen fünfstelligen Betrag bei einem Gewinnspiel eröffnete. Um den Gewinn zu erhalten, sei die Entrichtung einer Bearbeitungs- oder Zustellgebühr mittels Guthabenkarten bekannter Internetgeschäfte erforderlich. Der Mann erstand daraufhin für einen hohen dreistelligen Betrag online die Guthabenkarten und übermittelte deren Einlösecodes telefonisch an die Dame. Wenig später erfolgte ein neuerlicher Anruf, diesmal durch einen Mann, der angab, dass sich der Gewinn und somit die Bearbeitungsgebühr erhöht habe. Die Gebühr solle der 32-Jährige jetzt bar ins Ausland überweisen, um den Gewinn zu erhalten. Dies ließ den Elmshorner schließlich stutzen und er wandte sich gestern an die Polizei ohne die zweite Bezahlung getätigt zu haben. Vor diesem Hintergrund warnt die Polizeidirektion Bad Segeberg vor den bundesweit auftretenden angeblichen Gewinnspielanrufen, die in der beschriebenen oder ähnlichen Weise ablaufen. Hier sind regelmäßig Betrüger am Werk. Gehen Sie auf derartige Anrufe nicht ein und informieren Sie die Polizei. Zahlen Sie niemals etwas im Voraus für einen angeblichen Gewinn. Sollten bei einem Gewinnspiel tatsächlich Kosten eintreten, könnte diese schließlich vom Gewinn einbehalten werden. Häufig sind die angezeigten Telefonnummern zudem falsch. Lassen Sie sich nicht von dem professionell geführten Gespräch einwickeln und bleiben Sie skeptisch. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de