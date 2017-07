Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Vormittag kam es in Elmshorn zu vier versuchten Enkeltrickbetrugstaten. Eine weibliche Person gab sich am Telefon als Enkeltochter aus und forderte für einen vermeintlichen Wohnungs- und Fahrzeugkauf hohe Geldbeträge von den Geschädigten. Sie forderte die Angerufenen auf, das Geld in bar von der Bank abzuheben. Alle Geschädigten reagierten vorbildlich und vergewisserten sich bei ihren Angehörigen, dass kein entsprechender Notfall vorlag. Zu einer Geldübergabe kam es nicht. Die Polizei bittet darum, dass sich eventuelle weitere Betroffene bei der für sie zuständigen Kriminalpolizei melden. Informationen zum Enkeltrick finden Sie unter: http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/ Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

