Bad Segeberg (ots) – Am Morgen des vergangenen Mittwoch ist es zu einem versuchten Diebstahl von Baumstämmen gekommen, der durch aufmerksame Polizeibeamte vereitelt werden konnte. Einer Streife des Polizeireviers Elmshorn fiel um 06:45 Uhr in der Hamburger Straße, Höhe Hainholzer Damm, ein Mann auf, der soeben gesägte Baumstämme in sein Auto lud. Die Stämme stammten von jüngst durch den Bauhof der Stadt durchgeführten Fällarbeiten und werden durch die Stadt zum späteren Verkauf angeboten. Ein Bekannter hätte ihm mitgeteilt, dass das Holz für jedermann zur Mitnahme bereitliegen würde. Den knappen Raummeter Ahornholz durfte der Mann wieder ausladen. Da Unwissenheit nicht vor Strafe schützt, erwartet den 54-Jährigen jetzt eine Strafanzeige. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de