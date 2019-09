Bad Segeberg (ots) – Die Polizei hat heute Nachmittag fünf Teams auf die Beine gestellt und im Rahmen von sogenannten Präventionsstreifen in Elmshorn und Umgebung diverse Wohnhäuser in Augenschein genommen, um bei den entsprechenden Objekten Ausschau nach offenkundig wahrnehmbaren Schwachstellen zu halten. Ziel der Aktion war es, die Bewohner der Häuser und Wohnungen für das Thema Einbruchschutz zu sensibilisieren und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um zukünftige Tatgelegenheiten für Einbrecher zu minimieren. Initiiert durch Präventionsbeamte der Polizeidirektion Bad Segeberg inspizierten insgesamt zehn Beamte Wohnhäuser in der Stadt sowie in der nahen Umgebung und stellten hierbei zwei unverschlossene Haustüren sowie 22 offene Garagen samt frei zugänglichen Wertgegenständen wie beispielsweise Fahrrädern, Gartengeräten oder Werkzeugen fest. In zwei Fällen steckte jeweils von außen ein Haustürschlüssel im Türschloss. Darüber hinaus entdeckten die Polizisten 63 Fenster in der Kippposition, obwohl sich zu diesem Zeitpunkt niemand im Haus aufgehalten hatte. Des Weiteren standen 32 Leitern oder andere Aufstiegshilfen ungesichert an Hauswänden sowie 32 Fahrräder ohne jede Sicherung auf den verschiedenen Grundstücken. Nach Möglichkeit kamen die Beamten vor Ort mit den Bewohnern ins Gespräch, machten sie auf ihre getätigten Beobachtungen aufmerksam und gaben ihnen wertvolle Tipps an die Hand. Die Resonanz der Anwohner war durchweg positiv. Bei den Fällen, in denen die Polizisten keinen Bewohner antreffen könnten, hinterließen sie einen Hinweiszettel. Obwohl es die Polizeibeamten erneut erstaunt hat, wie viele Bürger den Dieben tatsächlich eine Tatgelegenheit liefern, bilanzierten sie ein weitestgehend positives Ergebnis der heutigen Aktion. Der Tag hat zum einen gezeigt, dass die Menschen diese spezielle Art der Präventionsarbeit dankend annehmen und zum anderen viele Gesprächsmöglichkeiten geboten. Neben den regelmäßig stattfindenden Einbruchschutzveranstaltungen wird die Polizei auch weiterhin derartige Präventionsstreifen organisieren, um die Bürger anhaltend für das Thema Einbruchdiebstahl zu sensibilisieren. Unverändert gilt der Grundsatz, bei verdächtigen Wahrnehmungen schnellstmöglich den Notruf der Polizei zu wählen. Die 110 ist ein elementarer Baustein bei der Bekämpfung der Einbruchskriminalität. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de