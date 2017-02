POL-SE: Elmshorn – Räuberische Erpressung

Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend ist es in der Friedenstraße zu einem Raubüberfall auf eine Spielhalle gekommen. Ein männlicher Täter hat eine Angestellte der Spielothek bedroht und ist seitdem auf der Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 21.30 Uhr betrat ein bisher unbekannter Mann die Räumlichkeiten der Spielothek an der Ecke Bauerweg, bedrohte unmittelbar eine 48-Jährige Spielhallenaufseherin mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nach dem Überfall gelang es dem teilweise vermummten Täter zu Fuß in Richtung der Kleiststraße zu fliehen. Er erbeutete eine niedrige dreistellige Summe an Bargeld. Die Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, welche jedoch ohne Erfolg verlief. Gesucht wird ein etwa 1,65 Meter kleiner Mann mit einem schmächtigen Körperbau. Der Räuber sprach zum Zeitpunkt des Überfalls deutsch mit Akzent und war vermutlich mit einem dunklen Pullover bekleidet. Die Kriminalpolizei Elmshorn bittet weitere Zeugen des Geschehens, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Etwaige Beobachtungen und weitere Hinweise nehmen die Ermittler unter 04121-8030 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de