POL-SE: Elmshorn – Raub unter Jugendlichen

Bad Segeberg (ots) – Am späten gestrigen Nachmittag ist es im Bereich des Fahrradabstellplatzes in der Mühlenstraße zu einem Raubdelikt gekommen, infolgedessen die Polizei vier tatverdächtige Jugendliche gestellt hat. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hielt sich ein 14-Jähriger aus Elmshorn gemeinsam mit einem weiteren Jugendlichen im Bereich der Fahrradständer am Bahnhof Elmshorn auf, als sich vier ihm unbekannte Jugendliche näherten und ihn ansprachen. Nach der Uhrzeit gefragt schaute der 14-Jährige auf sein Smartphone. Einer der Jugendlichen nutzte diese Chance aus der Gruppe heraus und griff gezielt nach dem iPhone. In einer Drohgebärde hielt er hierbei einen spitzen Gegenstand in der anderen Hand, so dass es ihm schlussendlich gelang, dem 14-Jährigen das iPhone zu entreißen und sich damit zu entfernen. Die vierköpfige Personengruppe entfernte sich umgehend durch den Fußgängertunnel in Richtung der Königstraße. Alarmierte Beamte des Polizeireviers Elmshorn entdeckten die Jugendlichen kurze Zeit später im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung und stellten die Vier nicht zuletzt dank einer detaillierten Personenbeschreibung im Bereich der Einmündung Schulstraße / Norderstraße. Bei ihnen handelt es sich um einen 14- sowie einen 16-Jährigen aus Elmshorn, einen 15-Jährigen aus dem Landkreis Cuxhaven und einen 16-Jährigen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde. Einige von ihnen legten bereits ein Teilgeständnis ab. Weitere Hinweise zu dem Raub nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Elmshorn unter 04121-8030 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de