POL-SE: Elmshorn – Raubüberfall auf Wettbüro

Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag haben Unbekannte ein Wettbüro in Elmshorn überfallen und die Mitarbeiterin mit einer Waffe bedroht. Gegen 22:00 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Die Angestellte eines Wettbüros in der Rehmkestraße meldete, dass zwei Täter sie soeben überfallen und das Wettbüro beraubt hätten. An der sofort eingeleiteten Fahndung beteiligten sich insgesamt elf Streifenwagenbesatzungen. Den eingesetzten Beamten des Polizeireviers Elmshorn erklärte die Mitarbeiterin vor Ort, dass sie wenige Minuten zuvor Geräusche von einer rückwärtigen Tür vernommen hatte. Unmittelbar danach seien von dort zwei vermummte Täter auf sie zugekommen, von denen sie einer direkt mit einer Schusswaffe bedroht habe. Die Täter forderten dann unter Vorhalt der Waffe die Herausgabe des Kasseninhalts und erbeuteten so einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Nach der Tatausführung flüchteten beide Täter wieder durch den Hintereingang und von dort in unbekannte Richtung. Die Fahndungsmaßnahmen, an denen auch Kräfte der Bundespolizei und zwei Diensthundeführer beteiligt waren, verliefen in der Nacht erfolglos. Die Polizei sucht nun nach zwei männlichen Tätern, die beide als Mitte 20 Jahre alt und 160-170cm groß beschrieben werden. Beide seien von südeuropäischem Erscheinungsbild gewesen. Zu einem Täter ist außerdem bekannt geworden, dass er zum Tatzeitpunkt helle Jeans trug und sich mit einem hellen Kleidungsstück vor der Mundpartie vermummt hatte. Die Zeugin beschrieb bei dieser Person außerdem buschige Augenbrauen. Sein Komplize sei mit einer schwarzen Jacke bekleidet und mit einem dunklen Kleidungsstück vor dem Gesicht vermummt gewesen. Hinweise von Zeugen, die Angaben zu den beschriebenen Tätern machen können oder verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, nimmt die Kriminalpolizei Elmshorn unter der Telefonnummer 04121-8030 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tobias Köhler Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de