Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Wochenende ist es vor einer Diskothek im Bereich der Kurt-Wagner-Straße zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen gekommen, die sich im weiteren Verlauf zu einer Schlägerei mit etwa 15 Beteiligten entwickelt haben. Eine Person ist im Rahmen der Auseinandersetzungen schwer verletzt worden. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Am Samstag, den 13. April 2019, gegen 1:40 Uhr gerieten mehrere Personen vor dem Funhouse Elmshorn aneinander. Es entwickelte sich eine handfeste Schlägerei. Beim Eintreffen der Polizei trennten sich die rivalisierenden Gruppen und verließen den Bereich vor der Partylocation. Zwei Diensthundeführer stellten kurz darauf im unmittelbaren Nahbereich eine Gruppe mit vier an der Schlägerei beteiligten Personen. Die vier Syrer im Alter von 17 bis 18 Jahren zeigten sich aggressiv und versuchten im Beisein der Beamten zwei gesichtete Kontrahenten anzugehen. Als zwei Personen aus der Gruppe heraus die Polizisten mitsamt den mitgeführten Diensthunden angriffen, nahmen die Beamten alle vier Personen der Gruppe fest. Im Folgenden stellten die Beamten bei einer der festgenommenen Personen Stichverletzungen fest. Ersten Ermittlungsansätzen zufolge stammen die Verletzungen aus der vorangegangenen Schlägerei. Rettungskräfte transportierten den schwer verletzten jungen Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei setzte mehrere Streifenwagen ein und blieb zur Verhinderung weiterer Straftaten vorsorglich mit einem entsprechenden Aufgebot an Polizeikräften vor der Diskothek präsent. Nach ersten Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei besteht indes ein Tatverdacht gegen einen 27-Jährigen türkischen Staatsbürger. Die Ermittlungen hierzu dauern derweil an. Die Hintergründe zu den Streitigkeiten sind bislang unklar. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04121-8030 um weitere Zeugenhinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de