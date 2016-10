POL-SE: Elmshorn, Schönaich-Carolath-Straße / Dank Zeugenhinweis: Polizei stellt Fahrraddiebe

Bad Segeberg (ots) – Am Montagabend ist es in Elmshorn zu einem Diebstahl von drei Fahrrädern gekommen, infolgedessen zwei Diebe festgestellt werden konnten. Einem aufmerksamen Zeugen waren, gegen 23.15 Uhr, zwei Personen in der Schönaich-Carolath-Straße aufgefallen, die verdächtig über einen Parkplatz schlichen. Der Zeuge konnte beobachten, wie sie an einem Fahrradständer die Schlösser von zwei Fahrrädern knackten und sich mit den Rädern entfernten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Polizisten in der Schönaich-Carolath-Straße einen 32-jährigen Elmshorner fest, der zwei Herrenräder (Marke „Peugeot“ und ein schwarzes Herrenrad ohne Markenaufschrift) schob. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein verbotenes Einhandmesser. In der Daimlerstraße trafen die Beamten auf einen 19- jährigen Elmshorner, der ein Herrenrad der Marke „Mars“ mit sich führte. Beide Männer konnten keinen Nachweis erbringen, dass sie Eigentümer der Räder sind, so dass die Fahrräder sichergestellt wurden. Aufgrund der Täterbeschreibung geht die Polizei davon aus, dass mindestens noch ein dritter Täter an dem Diebstahl beteiligt war. Die beiden angetroffenen Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen schweren Diebstahls verantworten. Die Polizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen des Geschehens, insbesondere die noch unbekannten Fahrradeigentümer, sich mit der Polizei unter 04121/8030 in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

