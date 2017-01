POL-SE: Elmshorn – Schwarzfahren endete Festnahme

Bad Segeberg (ots) – In Elmshorn sind in der Nacht zu Dienstag zwei Männer in einem Regionalzug ohne Fahrscheine aufgefallen, von denen die Polizei einen per Haftbefehl suchte. Eine Zugbegleiterin der Deutschen Bahn hatte der Polizei gemeldet, dass zwei Passagiere ohne gültige Fahrscheine in Neumünster in den Zug zugestiegen waren und sich nicht ausweisen konnten. Am Bahnhof Elmshorn nahmen die Polizeibeamten die Männer in Empfang. Aufgrund der fehlenden Papiere nahmen sie die beiden zunächst mit zur Dienststelle, um die Identitäten zu klären und erkennungsdienstliche Behandlungen durchzuführen. Während einer der beiden nach den erforderlichen Maßnahmen schnell wieder auf freiem Fuß war, stellte sich bei seinem Begleiter heraus, dass die Polizei Berlin mit einem Haftbefehl nach ihm suchte und ihn zur Fahndung ausgeschrieben hatte. Die Bahnfahrt endete daher mit seiner Festnahme. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tobias Köhler Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de