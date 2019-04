Bad Segeberg (ots) – Auf der Bundesstraße 431 ist es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und zwei PKW gekommen, infolgedessen der 39-jährige Fahrer des Kraftrades schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr der Motorradfahrer aus Elmshorn gegen 20 Uhr die Hamburger Straße in Richtung der Bundesautobahn 23 und stoppte seine Suzuki verkehrsbedingt auf Höhe der Hausnummer 141, um nach links auf ein dortiges Tankstellengelände zu fahren. Ein sich unmittelbar hinter dem Kradfahrer befindlicher 18-jähriger Verkehrsteilnehmer erfasste die Situation aufgrund einer Unachtsamkeit zu spät und fuhr der Maschine mit einem Audi hinten auf. Ein weiterer Autofahrer im Alter von 19 Jahren bemerkte den Unfall ebenfalls zu spät und fuhr mit einem Peugeot wiederum dem A4 hinten auf. Während die beiden Autofahrer unverletzt blieben zog sich der Motorradfahrer im Rahmen des Unfalls schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte transportierten den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. An den drei Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 3.500 Euro. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de