Bad Segeberg (ots) – Am Mittwoch, 20.06.2018, ist es gegen 11:20 Uhr in der Straße Langelohe in Elmshorn vor der dortigen Berufsschule zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Eine bislang unbekannte Geschädigte, ca. 13 bis 14 Jahre alt, passierte mit einer ebenfalls unbekannten, gleichaltrigen Freundin die dortige Bushaltestelle. Dabei schoben sie ihre Fahrräder auf dem Fußweg. Ein 17jähriger Elmshorner, der an der Bushaltestelle mit einem weiteren Jugendlichen wartete, berührte eines der Mädchen unsittlich, während sein Begleiter die Mädchen durch das Festhalten der Fahrräder am Weitergehen hinderte. Der Vorfall wurde durch Zeugen beobachtet, die den Mädchen zu Hilfe eilten. Der Täter ist durch die Polizei ermittelt und vorläufig festgenommen worden. Bislang sind die Personalien der beiden Mädchen allerdings nicht bekannt. Die beiden Mädchen werden gebeten, sich gemeinsam mit ihren Eltern unter der Rufnummer 04121-8030 an die Kriminalpolizei in Elmshorn zu wenden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de