Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend ist es in der Innenstadt zu zwei Sachbeschädigungen gekommen, bei denen Polizeibeamte einen Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe festgenommen haben. Eine Zeugin hatte die Beamten kurz vor 21 Uhr über die kaputte Scheibe eines Handyladens in der Marktstraße informiert und den Täter beschrieben. Im Rahmen der Fahndung stellte eine Streife des Polizeireviers Elmshorn kurz darauf einen Tatverdächtigen auf Höhe des Rathauses fest. In diesem Zusammenhang fiel den Polizisten eine weitere beschädigte Scheibe am Rathaus auf. Die Beamten nahmen den 26-Jährigen daraufhin mit zur Dienststelle. Den Elmshorner erwartet jetzt ein Strafverfahren. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de