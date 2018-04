Bad Segeberg (ots) – Beim Beschädigen eines Wahlplakats verletzt sich am Montagmittag ein Elmshorner mit dem verwendeten Springmesser selbst am Unterarm. Offenbar entsprach die abgedruckte politische Aussage nicht den Gesinnungen des 27-Jährigen, als er gegen 12:10 Uhr mit seinem Springmesser ein Wahlplakat zerschnitt. Die „Strafe“ folgte auf den Fuß – der Mann verletzte sich mit dem Messer an seinem eigenen Unterarm. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Schnittverletzung. Die ebenfalls alarmierten Beamten der Elmshorner Polizei nahmen die Personalien des Verletzten auf. Zudem stellten sie das Messer sicher, da Springmesser verboten sind. Der Mann muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de