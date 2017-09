Bad Segeberg (ots) – Zwischen Mittwoch und Freitag sind in Elmshorn und Uetersen Nebelscheinwerfer von Audi-Fahrzeugen entwendet worden. In der Großen Twiete in Uetersen war von Donnerstag auf Freitag ein Audi A 6 das Ziel von Unbekannten. Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag stahlen zudem Diebe im Koppeldamm zu Elmshorn neben den besagten Scheinwerfern auch das Fahrzeuglogo des A 6 von der Kofferraumklappe. Das Polizeirevier Elmshorn (04121 8030) sowie die Polizeistation in Uetersen (04122 70530) haben die Ermittlungen übernommen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter den oben genannten Telefonnummern mitzuteilen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de