Bad Segeberg (ots) – In den frühen Morgenstunden des vergangenen Donnerstags, den 23. Mai 2019, ist es in Elmshorn in einem Wohnhaus in der Mühlenstraße zu einem Sexualdelikt zum Nachteil einer 19-jährigen Elmshornerin gekommen. Zwei tatverdächtige Männer im Alter von 19 und 25 Jahren aus Elmshorn befinden sich in Untersuchungshaft. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen traf die spätere Geschädigte kurz nach Mitternacht im Bereich des Elmshorner Bahnhofs auf einen der Tatverdächtigen. Im weiteren Verlauf suchten beide gemeinsam das Wohnhaus in der Mühlenstraße auf, in welchem sich noch weitere männliche Personen aufhielten. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dort zu einem sexuellen Übergriff auf die Geschädigte durch zwei Tatverdächtige. Nachdem sich die Geschädigte zur Wehr setzte und die Polizei verständigte, flüchteten die Tatverdächtigen. Im Rahmen einer sofort veranlassten Fahndung nahmen Elmshorner Polizeibeamte mehrere Männer fest und verbrachten sie zum Polizeirevier. Beamte der Kriminalpolizeistelle Elmshorn übernahmen die Ermittlungen und führten umfangreiche Durchsuchungen durch. Es konnte ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Vernehmungen der festgenommenen Männer dauerten bis in den Abend des Donnerstag an. Zwei Beschuldigte wurden am Freitag, den 24. Mai, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe der Haftrichterin beim dortigen Amtsgericht vorgeführt. Es erging Haftbefehl gegen die zwei Männer. Die Festgenommenen befinden sich jetzt in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de