Bad Segeberg (ots) – Im Bereich des Flamweges ist es am gestrigen Abend zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Mann auf einem Fahrrad gekommen, infolgedessen sich der Fahrradfahrer als absolut verkehrsuntüchtig entpuppte. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge erfasste eine 50-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Pinneberg kurz vor 19 Uhr beim Verlassen eines Parkhauses einen Fahrradfahrer, der im selben Moment widerrechtlich den linken Gehweg des Flamweges in Richtung Wedenkamp befuhr. Der 43 Jahre alte Mann aus Elmshorn zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Darüber hinaus entstand an den beiden beteiligten Fahrzeugen jeweils ein geringer Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten deutlich den Geruch von Alkohol bei dem verunfallten Radfahrer wahr. Eine Überprüfung des Atemalkoholwertes bei dem Mann ergab einen Wert von über zwei Promille, woraufhin die Beamten ihn mit zur Wache nahmen, eine Blutprobe veranlassten und schlussendlich eine Strafanzeige fertigten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de