Bad Segeberg (ots) – Am Sonntagabend ist es in der Wasserstraße in Höhe der Holunderstraße zu einem Unfall zwischen einem Opel und einem Linienbus gekommen. Gegen 18:13 Uhr fuhr ein 49-jähriger Busfahrer mit seinem mit mehreren Fahrgästen besetzten Linienbus durch die Holunderstraße und wollte nach links in die Wasserstraße weiterfahren. Er missachtete anschließend den Vorrang eines auf der Wasserstraße in Richtung Ansgarstraße fahrenden Opels. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Busfahrer leicht. Eine 34-jährige Insassin des Busses erlitt schwere Verletzungen. Der 41-jährige Opelfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Alle drei Verletzten stammen aus Elmshorn. Rettungskräfte brachten diese in umliegende Krankenhäuser. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Ersatzfahrer bewegte den Bus vom Unfallort weg. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de