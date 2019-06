Bad Segeberg (ots) – Am 13.6.2019, gegen 12:57 Uhr, befuhr ein 37jähriger aus Uetersen mit seinem Pkw Ford die Straße Kaltenweide in Richtung Barmstedt und bog in Höhe der Hausnummer 243 nach links auf ein Grundstück ein. Dabei missachtete der Pkw-Fahrer den Vorrang des geradewegs entgegenkommenden 21jährigen Kradfahrers aus Tornesch, der in Richtung Elmshorn unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge in dessen Verlauf der Biker stürzte und sich schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzte. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus eingliefert, der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten eingeschleppt werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Kai Hädicke-Schories Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de