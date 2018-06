Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstagnachmittag ist es in Elmshorn zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrradfahrern gekommen. Die Polizei sucht dazu Zeugen und die Verursacherin. Um 17:50 Uhr stand ein 13-Jähriger aus Elmshorn mit seinem Fahrrad an der Ampelanlage an der Kreuzung Hebbelstraße / Heidmühlenweg, um den Heidmühlenweg bei „grün“ in Richtung Lieth zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine Dame mit einem E-Bike die Hebbelstraße und bog an der Kreuzung nach rechts in den Heidmühlenweg ab. Dabei übersah sie den 13-Jährigen und stieß mit seinem Fahrrad zusammen. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Dame und beschädigte das Fahrrad des Jungen. Nach einem kurzen Gespräch setzte die Dame ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen oder sich um das beschädigte Fahrrad des 13-Jährigen zu kümmern. Die Polizei in Elmshorn hat zu dem Vorfall eine Verkehrsunfallanzeige aufgenommen und sucht nach Zeugen für das Unfallgeschehen. Des Weiteren wird die unfallbeteiligte Dame aufgefordert, sich unter Tel. 04121 / 803-0 mit der Polizei in Elmshorn in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de