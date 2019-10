Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, den 15.09.19, ist es in Elmshorn zum Zusammenstoß zwischen einem Zivilstreifenwagen und einem Smart gekommen. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt. Die Besatzung einer Zivilstreife befuhr im Rahmen eines Einsatzes die Straße Köhnholz mit Fahrtrichtung Uetersen. Das Zivilfahrzeug hatte Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. In Höhe der Einmündung zur Rehmkestraße näherten sich die Polizisten einem Smart, der nach bisherigen Erkenntnissen zu diesem Zeitpunkt stand. Als das Einsatzfahrzeug den Smart links überholen wollte, bog dieser jedoch nach links in die Rehmkestraße ab. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Infolge der Kollision stießen die Autos zusätzlich gegen eine angrenzende Hauswand. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden 27 und 29 Jahre alten Polizeibeamten sowie die 47-jährige Smartfahrerin leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die 47-Jährige in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Den genauen Unfallhergang werden nun aus Neutralitätsgründen die Verkehrsermittler des Polizeireviers Pinneberg rekonstruieren. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de