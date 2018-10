Bad Segeberg (ots) – Am kommenden Wochenende findet in Elmshorn eine Veranstaltung statt, infolgedessen es im Innenstadtgebiet zu vorübergehenden Sperrmaßnahmen kommt. Medienvertreter werden gebeten, eine entsprechende Verkehrswarnmeldung zu veröffentlichen. Im Rahmen einer Demonstration wird es am Samstag, den 6. Oktober 2018 in der Zeit von etwa 11 Uhr am Vormittag bis voraussichtlich 12 Uhr mittags zu umfangreichen Sperrungen von Kreuzungen und Einmündungen im gesamten Innenstadtgebiet kommen. Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmern, den Bereich der Innenstadt am Veranstaltungstag weitestgehend zu meiden. Insbesondere ortskundige Autofahrer werden gebeten, diesen Bereich weiträumig zu umfahren. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de